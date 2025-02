Fanúšikovia legendárneho agenta 007 v šoku: Favoritom na úlohu Jamesa Bonda sa stal takmer neznámy herec!

(Zdroj: pixabay.com)

O tom, kto nahradí Daniela Craiga v úlohe agenta 007, sa špekuluje od chvíle, ako oznámil, že film No Time to Die bude jeho posledným. Medzi fanúšikmi sa objavilo viacero mien, ktoré mali byť favoritmi, avšak v posledných dňoch sa začalo čoraz viac hovoriť o menej známom škótskom hercovi Stuartovi Martinovi.

Ten sa podľa zdroja denníku Daily Mail pozdáva hlavne spoločnosti Eon Productions, ktorá produkuje filmy o legendárnom Jameosovi Bondovi. „Momentálne je serióznou možnosťou. Nikto to nepotvrdí, pretože Eon chce držať všetko ohľadom kastingov v tajnosti, ale bolo by úžasné, keby bol Bondom opäť škótsky herec,“ uviedol zdroj.

Martin by sa tak po Seanovi Connerym stal len druhým hercom pochádzajúcim zo Škótska, ktorý by si túto filmovú postavu zahral. „Netreba zabúdať, že Eon sa vôbec nepozerá na to, či je herec známy alebo nie. Je to len o tom, že chcú človeka, ktorý bude podľa nich najlepšie pripravený na túto úlohu, ktorá mu zmení život. Žiadna iná úloha neprináša toľko tlaku a stresu,“ doplnil zdroj.

Martin zažil svoj prelom v roku 2014 vo filme Babylon a následne si zahral vo viacerých známych počinoch, ako je Armáda zlodejov. Úlohe Jamesa Bonda sa však nič z jeho doterajšej kariéry ani len nepribližuje a tak by bolo zaujímavé sledovať, ako by sa jej zhostil.

Stuart Martin (Zdroj: Profimedia)