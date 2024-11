Umelecký svet v SMÚTKU: Zomrel muž, bez ktorého by James Bond nebol taký, ako ho poznáme!

(Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Vo veku 87 rokov zomrel anglický štúdiový hudobník Vic Flick, známy najmä vďaka svojmu gitarovému riffu z ústrednej melódie do filmov o agentovi 007 Jamesovi Bondovi. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy stanice BBC News.

Vic Flick - vlastným menom Victor Harold Flick -, ktorý bol hlavným gitaristom tejto slávnej skladby, údajne dostal šesť libier za prearanžovanie a nahratie ústrednej melódie skladateľa Montyho Normana pre prvú bondovku Dr. No (1962) so Seanom Connerym v hlavnej úlohe.

Flick sa narodil v roku 1937 v grófstve Surrey. Počas svojej kariéry spolupracoval so skupinami ako The Beatles a Bee Gees alebo interpretmi ako Tom Jones, Eric Clapton, Jimmy Page či Cliff Richard. Flick zahral inkriminovaný riff na anglickej gitare Clifford Essex Paragon Deluxe z roku 1939 zapojenej do zosilňovača Fender Vibrolux. Tento hudobný nástroj neskôr vystavili v Rockandrollovej sieni slávy v USA.

Skladateľ Monty Norman zomrel v roku 2022 vo veku 94 rokov. Podľa vlastných slov vedel, že ústredná melódia vystihla podstatu agenta 007, až keď zmenil hlavný riff zo sitáru na elektrickú gitaru. "Jeho sexepíl, tajomnosť, bezohľadnosť - to všetko je v niekoľkých tónoch," povedal Norman. Flick v roku 2013 dostal cenu za celoživotné dielo od Národného gitarového múzea (NGM), ktoré ho označilo za "jedného z najväčších svetových gitaristov".