NOVÝ IMIDŽ Jamesa Bonda: Šialené! Vyzerá ako úplne iný človek

Daniel Craig ako Agent 007 (Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Sohn/File)

BENÁTKY - Je to vôbec on?! V Benátkach aktuálne prebieha 81. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Tohto obľúbeného podujatia sa pravidelne zúčastňuje množstvo slávnych hviezd. Zavítal naň aj herec Daniel Craig (56), ktorý sa do pamäte mnohých vryl ako predstaviteľ legendárneho agenta Jamesa Bonda. Novým imidžom poriadne prekvapil!