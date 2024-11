KONIEC ŠPEKULÁCIÁM o novom priateľovi Angeliny Jolie: Takáto je skutočná PRAVDA!

Angelina Jolie. (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Slávna hviezda Angelina Jolie (49) je už viac ako rok spájaná s raperom Akalom (40), s ktorým sa herečka stretla už niekoľkokrát. Šušká sa, že by mohlo ísť o náhradu za Brada Pitta. Hoci to nebolo isté, konečne vyšla pravda najavo. Potvrdil to samotný raper.