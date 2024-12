Smútok Brada Pitta: Vianoce strávi bez svojich detí... Odlúčenie znáša veľmi ťažko!

Herec Brad Pitt. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Americký herec Brad Pitt (60) má od rozvodu s Angelinou Jolie (49) zlé vzťahy nielen s ňou, ale aj s ich spoločnými deťmi. Podľa najnovších informácií z jeho okolia ho však táto situácia mrzí hlavne pred blížiacimi sa sviatkami a veľmi by si prial, aby mal s jeho deťmi bližšie vzťahy.

Od oznámenia rozvodu jedného z najslávnejších párov sveta sú ich vzťahy na bode mrazu. Bohužiaľ pre Pitta je to veľmi podobné aj s ich spoločnými deťmi a niektoré z nich si dokonca zmenili meno, aby s hviezdnym hercom nemali nič spoločné.

Podľa najnovších správ z jeho okolia však táto situácia nie je Pittovi vôbec ľahostajná a to, aké má s nimi vzťahy, ho veľmi mrzí. Umelec počas tohto mesiaca oslávi svoje 61. narodeniny a prial by si, aby tento deň a aj blížiace sa sviatky strávil aj so svojimi deťmi.

„Bradovi jeho deti veľmi chýbajú a prial by si, aby mal s nimi bližší vzťah. Hlavne v čase, keď sa blížia jeho narodeniny a sviatky," povedal zdroj z jeho okolia pre magazín Page Six. Pitt a Jolie majú spolu 6 detí - Maddoxa (23), Paxa (21), Zaharu (19), Shiloh (18) a 16-ročné dvojičky Knoxa and Vivienne.

Brad Pitt (Zdroj: SITA)