Obrovská RADOSŤ slávnej herečky: Minulý rok prišla o bábätko... Je opäť TEHOTNÁ!

Megan Fox a Machine Gun Kelly (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Rok 2023 bol pre Megan Fox (38) mimoriadne náročný. Prostredníctvom básní prezradila, že so snúbencom Machine Gun Kellym (34) čakali dieťa, no ešte pred narodením oň prišla. No aktuálne má opäť veľký dôvod na radosť. Je opäť tehotná!