BOLESTNÁ SPOVEĎ slávnej sexice: Znásilnenie, domáce násilie a... Prišla o bábätko!

Megan Fox (Zdroj: profimedia.sk)

LOS ANGELES - Zo všetkej bolesti sa vypísala! Jedna z najkrajších žien šoubiznisu - Megan Fox (37) vydala v týchto dňoch knihu s názvom Pretty Boys are Poisonous (Pekní chlapci sú toxickí). Ide o zbierku osobných básní, prostredníctvom ktorých odkryla viaceré svoje tajomstvá.

„Tieto básne som napísala, aby som odstránila chorobu, ktorá sa vo mne zakorenila mojim mlčaním. Celý život som strávila tým, že som uchovávala mužské tajomstvá. Bolí ma telo z toho, že som niesla ťarchu ich hriechov,” povedala o spomínanom diele samotná autorka.

Megan Fox (Zdroj: profimedia.sk)

Kniha obsahuje 80 básní, v ktorých sa krásna herečka vyznala zo svojich trápení a prostredníctvom ktorých odkryla aj viaceré tajomstvá. Jedna z básní nesie názov Znásilnenie, v inej hovorí o tom, ako ju bývalý partner fyzicky napadol a jej telo bolo pokryté škrabancami a stopami po hryzení. „V tvojich očiach sa objavila temnota a ja viem, že už je neskoro utekať. Zamkneš dvere, obracia sa mi žalúdok,” znie úryvok z nej a kráska pridala aj poriadne znepokojujúce detaily.

Nevedno, po boku ktorého z partnerov prežívala takéto peklo. Okrem manžela Briana Austina Greena, s ktorým má troch synov, tvorila pár napríklad aj s hercom Davidom Gallagherom a jej frajerom bol istý čas aj Shia LaBeouf. Jej aktuálnym partnerom je raper Machine Gun Kelly.

Megan Fox a Machine Gun Kelly (Zdroj: SITA)

Ako počas promovania knihy kráska prezradila, obsahuje aj báseň, v ktorej odkryla bolesť zo straty dieťatka, na ktoré sa so snúbencom veľmi tešili. „Nič podobné som nikdy nezažila. Bolo to pre nás oboch veľmi ťažké. Usilovali sme sa zistiť, prečo sa to stalo,” uviedla Meghan v relácii Good Morning America.

V básni hovorí o ultrazvuku v 10. týždni tehotenstva, kedy zistila, že sa s bábätkom bude musieť rozlúčiť. So svetom sa delí o to, ako svoju dcérku túžila drzať za ruku, počuť jej hlas a smiech, ale musela jej dať zbohom.