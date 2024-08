Pikantné scény Emmy Stone v novom filme: Uff, veď to vyzerá ako TVRDÉ PORNO!

Emma Stone (Zdroj: SITA/AP/Invsion/Richard Shotwell)

LOS ANGELES - Emma Stone (35) je výborná herečka, ktorá ma na svojom konte mnoho ocenení, vrátane Oscara. Nikdy sa však netajila tým, že má problémy so sexi scénami. O to šokujúcejšie sú jej počiny v poslednom období. Po filme Poor Things z konca minulého roka, sa odhalila aj v novinke Podoby láskavosti. Uff, veď to vyzerá ako tvrdé porno!