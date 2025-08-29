Milimeter od TRAPASU: Hviezdna herečka prišľapla kolegyňu... Takmer skončila BEZ SUKNE!

BENÁTKY - V stredu 27. augusta v Benátkach odštartoval prestížny filmový festival a už má za sebou prvé premiéry. Uvedenie snímky Bugonia však takmer poznamenal pikantný trapas. Hviezdna Emma Stone (36) takmer na červenom koberci vyzliekla svoju kolegyňu (48) zo sukne!
Medzi prvými filmami na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach, mala premiéru Sci-fi komédia Bugonia. A uviesť ju do sveta prišli samotní herci - Emma Stone, Aidan Delbis, Jesse Plemons, Stavros Halkias a Alicia Silverstone, spolu s režisérom snímky Yorgosom Lanthimosom. Tvorcovia sa prešli po červenom koberci a zapózovali fotografom...
A skoro ukázali viac, ako chceli. Ženská časť hereckého obsadenia sa totiž takmer postarala o pikantný trapas. Emma Stone pri pózovaní na červenom koberci prišľapla svojej staršej kolegyni vlečku šiat a len čo sa Alicia pohla, cítila, že ju niečo drží. No ešte, že nevykročila prudšie - mohla skončiť pred divákmi a desiatkami fotografov s holým zadkom!
