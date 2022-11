Krásna herečka má so sexom pred kamerami obrovský problém: Chúďa! Dostala záchvat

Emily Jean Stone sa narodila 6. novembra 1988 v meste Scottsdale v štáte Arizona. Jej rodičom sa okrem nej narodil ešte syn Spencer. Už odmalička bolo jasné, že má Emma k herectvu veľmi blízko a v tomto umení sa jej nakoniec podarilo presadiť.

Na svojom konte má úlohy vo viacerých známych filmoch, ako sú napríklad Easy A, Amazing Spider-Man či Crazy, Stupid Love. Najväčší úspech jej však priniesol muzikál La La Land, vďaka ktorému získala Oscara v kategórii Najlepšia herečka v hlavnej úlohe.

Žiadosť, ktorá by potešila každú ženu

Emma sa podľa mnohých radí medzi tie najkrajšie herečky filmového sveta. Jej krásu však neoceňuje len jej manžel Dave McCary, ale jej fanúšikovia. Medzi nich patrí aj istý Jacob Staudenmaier, ktorý v roku 2017 uverejnil video, v ktorom herečku pozval na svoj maturitný ples.

Video vtedy 17-ročného chlapca doslova pobláznilo internet. Mladý študent sa dokonca objavil v niekoľkých televíznych šou. Treba uznať, že video, pri ktorom sa inšpiroval najznámejším filmom Emmy Stone - La La Land, bolo naozaj perfektné.

Na jeho ponuku nakoniec zareagovala aj samotná herečka. „Jacob, ďakujem ti za najkrajšie pozvanie, aké som kedy dostala. Neviem ani popísať, ako som tvojou žiadosťou poctená a ako veľmi som sa počas tvojho videa usmievala. Bohužiaľ, momentálne som v Londýne a pracujem, ale dúfam, že si svoju stužkovú užiješ. Som ti veľmi vďačná, že si si na mňa spomenul. Ďakujem ti. P.S. Máš veľmi podobné oči ako Ryan Gosling. S láskou Emma," napísala mu v liste herečka.

Usporiadaný rodinný život

Aj keď by si mnohí mohli myslieť, že jej po takých veľkých úspechoch stúpne sláva do hlavy, opak je pravdou. Emma sa snaží žiť obyčajný život so svojím manželom, spomínaným Daveom McCarym. Svoje áno si dvojica povedala v roku 2020. O rok neskôr sa im potom narodila ich spoločná dcérka Louise.

Galéria fotiek (7) Emma Stone

Zdroj: SITA

Zaujímavá je aj príhoda z natáčania filmu Easy A. V jednej zo scén mala herečka zahrať falošný sex, čo na prvé počutie neznie až tak zle. Lenže umelkyňa už len z tejto scény dostala astmatický záchvat. A to dovtedy ani nevedela, že týmto ochorením vlastne trpí!

O historke sa začalo hovoriť takmer okamžite po skončení natáčania filmu v roku 2010. Emma sa ešte v tej dobe k celej situácii samozrejme vyjadrila. „Ja neviem hrať ani len simulovaný sex bez toho, aby som pri tom neumierala. Mala som menší astmatický záchvat. Dovtedy som ani nevedela, že astmu mám. Počas tej scény sme museli hodiny skákať na posteli a kričať pritom. Bolo to hrozne ponižujúce a bála som sa, čo si o mne ľudia budú myslieť. Nakoniec som skončila s kyslíkovým prístrojom. Celý štáb si po tomto myslel, že v tom filme úplne vyhorím," povedala vtedy hviezdna herečka.