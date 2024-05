Ďalší ROZCHOD slávneho speváka: Vzťah s krásnou herečkou je definitívne minulosťou!

Harry Styles (Zdroj: SITA)

V lete minulého roka sme vás informovali o tom, že bývalá hviezda One Direction je opäť zaľúbená. Styles sa totiž na verejnosti niekoľkokrát objavil po boku kanadskej herečky Taylor Russell, s ktorou začal v tej dobe chodiť.

Následne sa ale začali objavovať správy o tom, že ich vzťah nie je vôbec idylický. Slávny pár sa ho pokúsil zachrániť minulý mesiac, keď sa vybrali na spoločnú dovolenku do Japonska, avšak ich snaha bola márna.

Mnohé zahraničné médiá totiž informovali o tom, že dvojica sa rozišla. „Harry a Taylor ukončili svoj vzťah. Po ich ceste do Japonska prežili náročné časy a chcú si dať na nejaký čas pauzu. On trávil veľa času v USA a ona v Londýne. Boli pekný pár a bolo jasné, že Taylor robila Harryho šťastným. V poslednej dobe sa však ich problémy zhoršili a preto urobili toto rozhodnutie," povedala osoba z okolia dvojice pre The Sun.

Taylor Russell (Zdroj: SITA)