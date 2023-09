Nechutný ŠKANDÁL: Herca (43) z Komisára Rexa odsúdili za DETSKÚ PORNOGRAFIU!

Florian Teichtmeister bol odsúdený za detskú pornografiu. (Zdroj: ORF)

Známemu rakúskemu hercovi našli doma celkovo 76 tisíc súborov, z toho približne 47 500 znázorňovalo deti mladšie ako 14 rokov. Teichtmeisterovi súd uložil dvojročný podmienečný trest, okrem toho bude musieť podstúpiť liečbu a pravidelne sa podrobovať testom na drogy. V prípade, že by podmienky nesplnil, hrozí mu pobyt v psychiatrickej liečebni.

Umelec sa priznal, že zhromaždil desattisíce materiálov zobrazujúcich zneužívanie detí, okrem toho mal niektoré zábery aj sám upravovať. Zo samotného natáčania zneužívania detí nebol obvinený, no svoje fantázie si zaznamenával v písomnej podobe. Súdny psychiater Florianovi diagnostikoval závažnú a dlhodobú poruchu, ktorá nebola bližšie špecifikovaná, no myslí si, že terapia by mohla zabrániť jej recidíve.

Teichmeister v minulosti pôsobil v súbore slávneho viedenského divadla Burgtheater. Minulý rok si zahral vo filme Korzet, no na svojom konte má množstvo filmov a seriálov. Zahral si dokonca aj v Slovákmi obľúbenom seriáli Komisár Rex.

(Zdroj: ZDF/Petro Domenigg)