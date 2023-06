Slovenská speváčka prehovorila o OBŤAŽOVANÍ v brandži: Mala LEN 17... GRC!

BRATISLAVA - Ak sa chcú ženy niekam v živote posunúť, majú to mnohokrát naozaj náročné. Nejedna sa už stretla s tým, že ak sa o niečo snažila a bola na "nižšej pozícii", muž to skúsil využiť alebo si dovoľoval. Niektorým pánom totiž nedochádza, kde sú hranice slušného správania a čo už "zaváňa" obťažovaním. No a nepríjemné narážky a nevyžiadané dotyky sú niečo, s čím mala skúsenosť aj speváčka Veronika Adamičková alias Ronie.

Ronie patri medzi najtalentovanejšie speváčky v rámci našej mladej scény, hudbe sa venuje v podstate už odmalička. Pôvabná blondínka sa dlhé roky snažila o to, aby sa v muzike presadila, no jej cesta nebola vždy jednoduchá a počas svojej kariéry sa stretla už so všeličím.

Aktuálne bola Ronie hosťom relácie Tri prasiatka na Európe 2, kde jej moderátori dávali rôzne pikantné otázky ohľadom jej sexuálneho života. Hoci tak speváčka možno na prvý pohľad nevyzerá, keďže pôsobí tak trochu extravagantne, čo sa týka relácie, patrila k tým najslušnejším hosťom a náznak akejkoľvek vulgárnosti by ste hľadali márne.

Historky z jej súkromia teda poslucháčov zo stoličky nezdvíhali, avšak počas relácie padla otázka, či na ňu niekto z bradže niečo skúšal v čase, keď ešte bola len mladým objavom. „Fúha... Ja mám v rámci scény od mužov celkom taký rešpekt... Nebola som asi že úplný objekt, väčšinou mi niečo pochválili a videl si, že by mali záujem, ale nikdy sa to nedostalo za nejakú hranicu, keďže som to mala striktne oddelené," začala Ronie, no potom priznala, že s niečím podobným sa už preda len v minulosti stretla.

A bol to človek z hudobnej brandže, s ktorým v tom čase musela spolupracovať. Menovať ho však, pochopiteľne, nechcela. „Stalo sa mi to raz od jedného človeka, s ktorým som musela pracovať, od ktorého som to fakt, že nechcela a bolo to také nepríjemné. Bolo to dlhodobé obdobie, ktoré som si musela odžiť. Nikdy sa nič nestalo, ale boli to nepríjemné narážky a obchytkávanie... A ja že fuuu, brácho, grc, hnus, nechutné... Ja som mala 17 rokov vtedy a on mal už 40," prezradila Ronie, ktorá určite nie je jediná umelkyňa s podobnými nepríjemnými skúsenosťami, no našťastie k ničomu horšiemu nedošlo.