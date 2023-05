Nepríjemné skúsenosti: Česká modelka zdrhla z Milána... CHLAPI MYSLIA SPODKOM!

Eliška Bučková sa pred nejakým časom stiahla z modelingu a aktuálne rozbieha projekt na pomoc deťom. V týchto dňoch sa objavila na krste knihy, ktorú napísala žena, ktorú podľa jej opisu na dámskych toaletách sexuálne napadol istý vysokopostavený podnikateľ. A za svoj čin nikdy nebol potrestaný.

Samotná Eliška má tiež nepríjemné skúsenosti, aj keď so sexuálnym napadnutím sa, našťastie, nestretla. „S obťažovaním ako takým nie, ale určite som dostávala podmienené kšefty. Tak to funguje predovšetkým v Miláne, kde som bola v agentúre, ktorá má veľmi dobré referencie a je v nej veľa mojich kolegýň z Českej republiky,” uviedla pre Lifee.cz.

A čo znamenajú podmienené pracovné ponuky? „Stávali sa situácie, keď mi bolo povedané, že musím navštíviť konkrétny večierok. Alebo sa počas fotenia v bielizni zrazu objavilo päť mužov, klientov, a nebolo to vôbec príjemné,” opísala s tým, že na to vôbec nemala žalúdok.

A tak doslova zdrhla! „Po týždni som sa pred šéfom vyhovorila, že musím okamžite odletieť kvôli nečakanej rodinnej situácii na Morave, ale že sa po týždni vrátim. Nechala som tam svoj book, všetko, a už som sa nikdy nevrátila,” prezradila brunetka.

Zrejme aj pre tento svoj prístup napokon nedostala lukratívne ponuky a veľké kampane. „Mne by to za to nestálo – nemohla by som sa pozrieť do zrkadla. Ale áno, viem, že táto práca je podmienená. Ale je to logické. Chlapi myslia spodkom a v modelingu sú krásne ženy, takže to takto môže dopadnúť. Máloktorý chlap to ustojí, to musí mať naozaj dobré manželstvo alebo dobré zásady,” myslí si Bučková.