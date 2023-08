Princezná Kate neprestáva prekvapovať: Tak toto je BOMBA... Má tancovať v klipe slávneho DJ-a!

Princezná Kate (Zdroj: SITA)

Britský DJ Jax Jones si počas svojej kariéry vyskúšal spoluprácu s takými menami, ako sú Jess Glynne či Calum Scott. Momentálne to však vyzerá tak, že sa môžu jeho fanúšikovia tešiť na absolútnu svetovú hviezdu.

Nebude to však žiadny hudobník, ale princezná Kate. Táto dvojica sa spoznala vďaka kampani Shaping Us, ktorú manželka princa Williama zastrešuje a v ktorej sa snaží upozorňovať na dôležitosť ranného detstva na formovanie človeka.

Práve počas tejto spolupráce vznikla myšlienka na to, aby sa Kate objavila v krátkych klipoch, ktoré má DJ v pláne púšťať divákom počas svojich koncertov. A podľa informácii The Sun už Kate s touto ponukou súhlasila.

„Som v kontakte s tímom Kate ohľadom jej tancovania v mojich klipoch. Bolo by to úžasné. Tieto kontakty skrátka musíte využiť. Najbližšie sa s nimi uvidím až v decembri, ale túto myšlienku nezavrhli. Povedali, že by do toho išli, ale musí sa to dohodnúť cez oficiálne kontakty. Nemôžete len tak prísť a natočiť si Kate na telefón. Má okolo seba veľa ľudí, takže sa to musí urobiť poriadne. Ideálne by bolo, keby do toho šli Kate a William spolu, ale aj keby to bola iba Kate, tak budem spokojný," povedal na margo toho hudobník.

Kate a William (Zdroj: SITA)