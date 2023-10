KONIEC TAJNOSTÍ! Známa speváčka a krásna moderátorka tvoria ZAMILOVANÝ PÁR

Jess Glynne (Zdroj: SITA)

Dvojica sa objavila na verejnosti po prvýkrát v júli počas tenisového turnaja Wimbledon. Odvtedy sa mali speváčka a moderátorka pravidelne stretávať a niekoľkokrát ich zachytili aj fotografi. Viacerí tak začali špekulovať o tom, či medzi dvojicou nie je niečo viac, ako len kamarátstvo.

Jess Glynne, Alex Scott (Zdroj: Profimedia)

V utorok sa objavili bok po boku na slávnostnej premiére dokumentu Beckham, no a počas dnešného rána denník The Sun potvrdil, že slávna dvojica tvorí pár. Podľa ich informácii majú byť spolu približne 2 mesiace a špekulácie definitívne potvrdil ich spoločný kamarát.

„Alex a Jess to brali pomaly a nechceli veci uponáhľať tým, že by verejne priznali svoj vzťah. Sú však už oficiálny pár a vyzerajú veľmi šťastné. Obe sú silné, nezávislé ženy a veľmi rešpektujú to, čo v živote dosiahli. Podporujú sa a sú si veľkou oporou. Je to stále veľmi čerstvé, ale už stretli aj svojich kamarátov a všetci im to veľmi prajú," povedal zdroj.

Jess Glynne patrí medzi známe britské hudobníčky a na svojom konte má niekoľko známych hitov, ako sú napríklad Hold My Hand, Take Me Home či These Days. Alex Scott sa preslávila na futbalových trávnikoch a na svoje konto si pripísala 140 štartov v anglickej reprezentácii a momentálne sa venuje moderovaniu.