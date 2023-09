Prekvapivé odhalenie o princeznej Kate: Och, z tohto musí byť William na nervy... A aj zvyšok rodiny!

Princezná Kate (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Toto by do princeznej povedal len málokto. Jedna z najobľúbenejších postáv kráľovskej rodiny - princezná Kate (41) aj po rokoch verejného života stále dokáže prekvapiť. Najnovšie sa tak stalo v podcaste, v ktorom sa stretlo viacero členov rodiny. Jeden z nich prezradil, že manželka princa Williama (41) si rada užíva krčmové hry.

Na verejnosti pôsobia Kate a William ako vzorní rodičia a reprezentanti kráľovskej rodiny. V súkromí sa však dokážu odviazať tak, ako obyčajní ľudia a počas spoločných aktivít medzi nimi vládne poriadne súťaživá nálada.

Princ William s manželkou Kate a ich deťmi (Zdroj: SITA)

Fanúšikovia tejto dvojice sa to dozvedeli v podcaste s názvom The Good, The Bad & The Rugby, ktorý spolu moderuje bývalý ragbista Mike Tindall - manžel vnučky Alžbety II. - Zary Tindall. K nemu sa pripojila jeho svokra - princezná Anne a práve spomínaná dvojica William a Kate.

Tindall počas rozhovoru spomenul aj súťaživosť princeznej Kate, ktorá sa prejavila počas hry, ktorú by na ňu tipoval len málokto. „Nebudem hovoriť, že si súťaživá, ale... Videl som ťa hrať beer pong," povedal TIndall, ktorý tak načrtol, že Kate dokáže byť občas poriadne súťaživá. Nebojí sa teda ani hry, pri ktorej musíte hodiť pinpongovú loptičku do súperovho pohára s pivom, ktorý musí následne vypiť.

Táto jej súťaživosť sa prejavuje aj pri jej manželovi a športová aktivita sa môže v ich prípade zmeniť na poriadny boj. „Nemyslím si, že sme niekedy dokončili tenisový zápas. Vždy sa to zmení na mentálnu vojnu a snažíme sa toho druhého zlomiť," povedala so smiechom dvojica.