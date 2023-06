Expresne rýchly ROZCHOD v šoubiznise: KONIEC po pár týždňoch randenia!

LOS ANGELES - Ich láska nemala dlhé trvanie! Slávna speváčka Taylor Swift (33) je opäť single. Po tom, čo jej skrachoval šesťročný vzťah s hercom menom Joe Alwyn (32), bláznivo sa vrhla do romániku s hudobníkom, ktorý sa volá Matty Healy (šč). Podľa najnovších informácií jej to však ani s týmto mužom nevyšlo.

Správy o tom, že sa Taylor Swift a Matty Healy rozišli, priniesli viaceré zahraničné portály. Zdroj z ich okolia pre Entertainment Tonight uviedol, čo je vlastne dôvod ich rozchodu. „Obaja sú extrémne vyťažení a v podstate zistili, že sa k sebe nehodia,” povedal k tomu.

Nie je žiadnym tajomstvom, že fanúšikovia slávnej speváčky z tohto jej romániku neboli vôbec nadšení. A rovnako tak ani jej priatelia. „Chcú pre ňu len to najlepšie. Keď sa po skrachovanom dlhoročnom vzťahu vrhla do tohto románika, málokto mal pre to pochopenie,” dodal zdroj z jej okolia.

Taylor a Matty sa poznajú už pár rokov. Iskra medzi nimi však preskočila lene nedávno. Niektoré zdroje uvádzajú, že sa stretávali mesiac, iné, že to boli zhruba dva mesiace. Každopádne, veľká láska sa v ich prípade nekoná!