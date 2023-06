Slávnu speváčku tieto zábery nepotešia: Jej frajer sa bozkával s INÝM MUŽOM!

AARHUS - To čo bolo?! Aj keď sa k tomu Taylor Swift (33) príliš nevyjadruje, podľa medializovaných informácií je jej aktuálnym partnerom britský rocker Matty Healy (34). Ten pred pár dňami vystúpil na obľúbenom festivale v Dánsku so svojou kapelou The 1975 a v určitom momente všetkých poriadne šokoval.

Na topkách sme vás nedávno informovali o tom, že fanúšikovia slávnej Taylor Swift nie sú príliš nadšení z jej aktuálneho frajera. Jedným z dôvodov je to, že ho moderátor Adam Friedland načapal pri masturbácii a pri tom ako vraj sledoval pornografiu na stránke, ktorá je známa videami, v ktorých sú ponižované hlavne ženy tmavej pleti.

Fanúšikovia aj v súvislosti s tým nabádali Taylor k tomu, nech sa s ním rozíde. Ktovie, ako budú reagovať na nový "škandál", o ktorý sa Matty postaral. Počas koncertu na festivale NorthSide v Dánsku totiž počas vystúpenia podišiel k členovi ochranky a nečakane ho pobozkal rovno na ústa.

Mnohých tento krok poriadne šokoval. Fanúšikovia kapely The 1975, v ktorej Matty pôsobí sa však zhodujú na tom, že nejde o nič výnimočné. Počas vystúpenia so skladnou s názvom Robbers vraj bežne bozkáva návštevníkov koncertu. Čo na to hovoríte? Mali by ste pre niečo také pochopenie?