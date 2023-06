Spevák slávnej kapely priznal ROZCHOD: Mal sa ženiť a... Prichytili ho s inou ženou!

Damiano David sa stal známym ako člen talianskej rockovej skupiny Måneskin, ktorá má na konte viaceré známe hity. Okrem toho si táto kapela pripísala aj víťazstvo na súťaži Eurovízia, kde vystúpili s piesňou Zitti E Buoni.

V posledných dňoch sa však o Davidovi hovorí hlavne v negatívnom svetle. Nedávno sa sociálnymi sieťami začalo šíriť video, na ktorom sa spevák bozkáva s neznámou ženou. Rozhodne to však nebola jeho snúbenica Giorgia Soleri.

Ako vyšlo najavo, išlo o veľmi dobrú priateľku gitaristky kapely Victorie De Angelis - modelku Martinu Taglienti a s Davidom sa pozná od roku 2017. Po zverejnení tohto videa sa svojej snúbenici verejne ospravedlnil a svetu oznámil, že sa rozišli.

Potvrdil to vo svojom príbehu na sociálnej sieti Instagram. Podľa jeho slov však za ich rozchodom nebola nevera a nebolo za ním ani spomínané video. Umelec tvrdí, že sa so Soleri rozišli pár dní predtým, než vznikli spomínané zábery. Ako to však celé bolo, je otázne, keďže sa dnes už bývalí snúbenci objavili na verejnosti spoločne aj po tom, ako sa mal bozkávať so svojou kamarátkou.