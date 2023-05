Pikantné TAJOMSTVO oscarového Tarantina: Zaplatil 10-tisíc striptérke… Keď s ňou skončil, bola zošúverená ako SLIVKA!

Ľudia majú rôzne "chúťky"… No zatiaľ čo väčšina sa môže sama rozhodnúť, či o nich bude verejne rozprávať, v prípade slávnych ľudí je skôr otázkou času, kedy ich tajomstvo zaplní stránky novín. Aktuálne je v zahraničných médiách témou číslo jeden oscarový režisér Quentin Tarantino, ktorého natrel zamestnanec istého strip baru.

Nekonkretizoval, kedy si mal filmár v podniku užívať, no detailne opísal, ako. Ako informuje Page Six, len čo vošiel do baru, mal vraj požiadať o VIP miestnosť a spoločnosť tanečnice s najväčšími prsiami a najväčším zadkom. Zamestnanec, ktorý si hovorí Lowlife, tvrdí, že celý priebeh ich spoločných chvíľ sledoval cez bezpečnostné kamery.

Galéria fotiek (3) Quentin Tarantino

Zdroj: SITA/AP/Richard Shotwell/Invision

„Sadol si, ona sa chystala na vec… vyzliekla si top,” opísal začiatok aktu. „On v tom momente vstal, hodil ju na sedačku, dal jej dole čižmy, jednu po druhej, obe topánky a začal lízať spodky jej chodidiel, cmúľať prsty,” šokuje svojimi slovami muž, ktorý v tom čase pôsobil vo vedení strip baru.

Celé to malo trvať približne 30 minút a keď svoje “dielo” dokončil: „Jej nohy vyzerali ako… Viete, keď si dáte bublinkový kúpeľ? Ako sušené slivky,” dodal Lowlife. Tarantino jej za spoločné chvíľky mal vyplatiť celkom 10-tisíc dolárov. A tom, že je slávny režisér “na nohy”, je vraj verejným tajomstvom viac ako 10 rokov.