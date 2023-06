Dcéra Brucea Willisa nemá HANBU: Sexi korzet, čierne tangá… Ukazovala ich celému PARKOVISKU!

V posledných mesiacoch boli médiá plné správ o tehotenstve a pôrode najstaršej dcéry Brucea Willisa a Demi Moore, Rumer. 34-ročná blondínka porodila dcérku Louettu doma vo vani a rada a veľa o tomto magickom momente rozprávala. No aktuálne sa rozhodla na seba upútať pozornosť aj prostredná Willisová.

Scout sa vybrala na nákupy do bohémskej štvrti Echo Park v Los Angeles. Namierené mala do obchodu so spodnou bielizňou. No vyzerala pri tom, akoby si to, čo tam nakúpila, rovno na seba aj obliekla. Paparazzi ju nafotili na parkovisku pred butikom...

A tmavovláska mala na sebe len sexi korzet, k tomu doladila čierne tangá a na to si dala čipkované nohavice. Spod nich jej však celá spodná bielizeň presvitala. No, zdá sa, že spolu s normálnym oblečením, si Scout doma nechala aj hanbu. Veď posúďte sami!

