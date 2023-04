Známy hudobník sa OBNAŽOVAL v lietadle: Za všetko môžu problémy s mentálnym zdravím!

Desiigner sa preslávil hlavne vďaka svojmu megahitu Panda, ktorý má na YouTube momentálne viac ako pol miliardy zhliadnutí. Aj keď jeho ďalšie počiny boli úspešné a získal si veľké množstvo fanúšikov, na podobný úspech doteraz čaká.

Galéria fotiek (3) Desiigner

Zdroj: SITA

Jeho hudobná kariéra však musí ísť v týchto dňoch bokom. Známy rapper totiž momentálne bojuje s psychickými problémami, ktoré vyvrcholili počas letu z Ázie do USA. Na palube lietadla sa mal totiž podľa informácii magazínu TMZ obnažovať.

K celej situácii sa vyjadril aj samotný hudobník. Ten na svojom profile na sociálnej sieti Instagram zverejnil krátky odkaz, v ktorom tvrdí, že ho jeho správanie mrzí a že kvôli jeho mentálnemu zdraviu ruší najbližšie koncerty.

„Počas posledných mesiacov som nebol v poriadku. Nevedel som, čo sa so mnou deje. Keď som bol za morom, musel som ísť do nemocnice, pretože moja myseľ nebola v poriadku. Dali mi nejaké lieky a išiel som na lietadlo. Hanbím sa za to, čom som tam spravil. Po príchode domov som dobrovoľne zamieril do liečebného zariadenia. Rovnako tak som zrušil všetky koncerty, ktoré som mal naplánované. Mentálne zdravie nie je sranda. Prosím modlite sa za mňa," napísal spevák.