Trpké PRIZNANIE mladej hviezdičky: Psychické problémy a anorexia!

Britská herečka Bella Ramsey sa zviditeľnila účinkovaním v obľúbených seriáloch Hra o tróny a Čarodejnice školou povinné, či filme Holmes a Watson. Aktuálne sa jej meno spája s počinom z dielne HBO Max - The Last of Us, kde stvárňuje jednu z hlavných úloh po boku kolegu Pedra Pascala.

Podľa reakcií divákov, ktorí si už stihli prvú časť tohto počinu pozrieť, to vyzerá tak, že The Last of Us sa zrejme zaradí medzi najlepšie seriály všetkých čias. Reakcie sú totiž viac než pozitívne.

VIDEO: Trailer k seriálu The Last of Us.

V rámci propagovania seriálu poskytla herečka viacero rozhovorov. Pre New York Times prehovorila napríklad o tom, že sa identifikuje ako nebinárna osoba. „Myslím si, že moje pohlavie bolo vždy fluidné. Nevadí mi, keď ma niekto volá ona, ale keby ma nazvali on, prišlo by mi to vzrušujúce. Som osoba. Priradzovanie k pohlaviam sa mi nepáči,” uviedla.

V rozhovore pre magazín Elle, mladá herečka priznala, že trpela psychickými problémami a mala tiež anorexiu. Všetko to začalo už pri nakrúcaní prvej série seriálu Čarodejnice školou povinné. Už vtedy chcela zo seriálu odísť, avšak napokon v ňom zotrvala aj ďalšie dve série.

Podľa jej vlastných slov jej z problémov pomohla jej viera. „Ale teraz je to menej o nejakom chodení do kostola a cirkvi. Je to niečo, čo je len moje, duchovno,” uviedla mladá herečka, o ktorej rozhodne budeme ešte veľa počuť.