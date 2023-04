Prvé VIDEO z miesta nehody Jeremyho Rennera: Všade kopa krvi... Šokujúce slová synovca!

LOS ANGELES - Z týchto záberov doslova mrazí. Od nehody Jeremyho Rennera (52) so snežným pluhom uplynulo už niekoľko mesiacov. Prvé zábery z miesta tejto udalosti sa však na verejnosť dostali až teraz. A to vďaka kamere, ktorú mali na sebe policajti, ktorí prišli celú vec vyšetriť.

Jeremy Renner je už definitívne z najhoršieho vonku. V posledných dňoch a týždňoch sa začal objavovať aj na verejnosti a aj napriek tomu, že si pri nehode spôsobil mnohopočetné zranenia, je už schopný chodiť na spoločenské akcie.

Jeho nehodu však v týchto dňoch pripomenulo video z dňa, kedy takmer prišiel o život. Policajti, ktorí prišli na miesto, mali na sebe kamery. Tie zachytili aj to, ako záchranári robili potrebné úkony, aby hercov život zachránili.

Okrem toho je na záberoch, ktoré už zdieľali viaceré zahraničné médiá, počuť aj rozhovor muža zákona so synovcom, ktorého chcel Renner zachrániť pred pluhom, ktorý smeroval priamo na neho. Ten im následne opísal to, ako sa nakoniec zranil samotný umelec.

„Ten pluh sa na mňa začal rútiť plnou silou. On sa snažil do neho naskočiť, ale strhlo ho to pod neho. Stalo sa to priamo tam, kde je krv. Bolo to strašné. Myslel som si, že zomrie. Držal som ho za ruku a jeho farba sa úplne vytrácala," povedal šokovaný synovec.