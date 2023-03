PRVÝ ROZHOVOR Jeremyho Rennera po nehode: Z toho behá mráz po chrbte... Je fakt zázrak, že prežil!

LOS ANGELES - Americký herec Jeremy Renner (52) poskytol po prvýkrát od jeho vážnej nehody so snežným pluhom rozhovor pre médiá. Interview s novinárkou Diane Sawyer (77) bude mať premiéru síce až 6. apríla, avšak televízia ABC News dala divákom malú ukážku, z ktorej behá mráz po chrbte.

Známy herec sa momentálne stále zotavuje z hororovej nehody, pri ktorej takmer prišiel o život. Aj napriek tomu, že svojím fanúšikom pravidelne ukazoval postup jeho liečby, rozhovor o tomto nešťastí doteraz neposkytol.

To je však minulosťou, pretože ABC News zverejnila ukážu z prvého interview s Rennerom od nehody. Okrem neho sa v rozhovore s názvom A Story of Terror, Survival and Triumph (Príbeh teroru, prežitia a víťazstva) objavia aj viacerí členovia jeho rodiny vrátane synovca Alexandera, ktorému pri nešťastnej udalosti zachránil život.

Počas rozhovoru vymenovala moderátorka Diane Sawyer aj zranenia, pri ktorých je až neuveriteľné, že Renner vôbec prežil. Herec si totiž zlomil osem rebier na 14 miestach, ľavý a aj pravý členok, holennú kosť ľavej nohy, pravú kľúčnu kosť, pravé rameno, mal rozdrvené pravé koleno, viaceré poranenia tváre a prepichnutú pečeň.

Galéria fotiek (4) Jeremy Renner

Zdroj: ABC News

„Po celý čas som bol pri vedomí a cítil som všetku bolesť. Pýtal som sa sám seba, ako bude vyzerať moje telo. Ale rozhodol som sa prežiť," povedal Renner. „Urobil by som to znova. Ten pluh smeroval priamo na môjho synovca," doplnil so slzami v očiach slávny herec.

„Stále ho vidím v tej kaluži krvi, ktorá mu tiekla z hlavy. Bežal som k nemu, ale neveril som, že to prežil," uviedol k tomu spomínaný synovec. Už len z tejto krátkej ukážky je tak jasné, že rozhovor s umelcom, ktorý unikol smrti, je veľmi emotívny.

Ukážka obsahuje aj nahrávku na tiesňovú linku, v ktorej počuť ako Renner stoná od bolesti. „Je to zvuk niekoho, kto umiera,” oznámi hlas v upútavke. Ako Jeremy poznamenal, síce prišiel o veľa mäsa a kostí, avšak naplnili ho titánom a láskou. Na otázku Diane, že či pri pohľade do zrkadla vidí tú istú tvár Renner povedal: „Nie. Vidím tam šťastného človeka.”