Nečakaná kritika na adresu princa Williama: Člen kráľovského paláca ho vôbec nešetril!

O vzťahoch v kráľovskej rodine sa toho v posledných mesiacoch nahovorilo veľmi veľa. Väčšinou bol témou číslo jedna princ Harry, ktorý svoju rodinu otvorene kritizuje a pri jeho poslednej návšteve Británie sa s blízkymi ani len nestretol.

Ľahké to však nemá ani okolie jeho brata Williama. Ako informuje magazín Page Six, v novej knihe z prostredia kráľovskej rodiny s názvom Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed jeden z členov služobníctva opísal, ako sa s následníkom trónu spolupracuje.

„Niekedy je to s ním ťažké. Je to veľmi zanietený človek, čo má však za následok, že je aj netrpezlivý," povedal zdroj, ktorý princa porovnal aj s jeho otcom, kráľom Karolom III. „Charles je oveľa viac trpezlivý. To mohlo spôsobovať, že pri ich spoločných jednaniach bol William podráždený. Charles je takisto temperamentný a stane sa, že vybuchne alebo je frustrovaný, ale v okamihu na to zabudne. Pri Williamovi je to iné. Ten na takéto veci nezabúda," doplnil zdroj.