Princ Harry počas korunovácie ako ČIERNA OVCA rodiny: William s ním nechce mať nič spoločné!

LONDÝN - Aj napriek tomu, že sa princ Harry (38) predsa len objaví na korunovácii svojho otca Karola III. (74), príjemný zážitok to pre neho zrejme nebude. Podľa najnovších informácii s ním jeho brat William (40) nechce mať nič spoločné. Počas samotnej slávnosti by dokonca mal byť od svojej rodiny poriadne ďaleko.

S blížiacou sa korunováciou bola otázka účasti princa Harryho na pretrase čoraz viac. Nedávno však kráľovská rodina vydala vyhlásenie, že sa jej napokon zúčastní. Jeho manželka Meghan však zostane s ich deťmi v USA.

Ak by ste si však mysleli, že sa bude konať veľké rodinné zmierenie, zostanete zrejme prekvapení. Podľa informácii magazínu Entertainment Tonight má na Harryho ťažké srdce hlavne jeho brat William, ktorý mu verejnú kritiku svojich najbližších očividne stále neodpustil.

„William je stále sklamaný z Harryho knihy. Berie to od neho ako zradu a nemá žiadny záujem s Harrym pred korunováciou o ich problémoch hovoriť. Ich vzťah je stále nalomený a nie je jasné, kedy ho budú schopní zlepšiť," povedal zdroj z ich okolia pre spomínaný magazín.

Podľa informácii denníku The Sun by pre Harryho nemala byť príjemná ani samotná korunovácia. Jeho miesto by totiž malo byť až 10 radov za hlavnými predstaviteľmi kráľovskej rodiny, čím mu dajú jasne najavo, že je jednoducho čiernou ovcou rodiny.