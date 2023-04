Princ Harry pricestoval do Británie: Svoju rodinu však úplne ODIGNOROVAL!

LONDÝN - Aj napriek tomu, že počas minulého týždňa pricestoval do Veľkej Británie, so svojou rodinou sa nestretol. Princ Harry (38) namiesto toho strávil svoj čas s priateľmi, čím dal jasne najavo, že jeho vzťah s jeho bratom či otcom je naďalej na bode mrazu.

Princ Harry pricestoval do svojej rodnej krajiny kvôli súdnemu pojednávaniu a jeho výpovedi. Mnohí tak očakávali, či sa nakoniec stretne so svojou rodinou, s ktorou momentálne nemá dobré vzťahy.

Odpoveď na túto otázku priniesol magazín Fox News, ktorému zdroje potvrdili, že čas strávený v Británii si rozdelil medzi pojednávania a svojich kamarátov, u ktorých aj býval. Kráľovskej rodine sa tak úplne vyhol a svoju možnosť, ako aspoň trochu vylepšiť vzťahy s bratom Williamom či jeho otcom, kráľom Karolom III., nevyužil.

K celej situácii sa vyjadril aj novinár a autor Christopher Andersen, ktorý napísal viacero kníh práve o kráľovskej rodine. „Harryho cesta do Londýna mala iba jeden jediný cieľ. Je úplne sústredný na súdny proces. Je zjavné, že nemá v pláne pokúsiť sa urovnať jeho vzťahy s Williamom alebo s jeho otcom," povedal Andersen.

„Ak by sa však aj chcel Harry zmieriť pred korunováciou, vrelého privítania by sa zrejme nedočkal. Pri Williamovi to vyzerá tak, že to už s jeho bratom vzdal. Karol je stále nahnevaný za to, že jeho manželku Camillu vykreslil ako intrigánku," doplnil novinár.