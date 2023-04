Moderátor sa nechutne pustil do slávnej speváčky: Je to úbohé!

LOS ANGELES - Svojimi vyjadreniami pohoršil množstvo fanúšikov. Známy moderátor a multiotecko Nick Cannon (42) vo svojom najnovšom rozhovore povedal, že by si vedel, predstaviť, že matkou jeho 13. dieťaťa by bola svetoznáma speváčka Taylor Swift (33). Tej sa zastalo veľké množstvo fanúšikov a slová Cannona označili za úbohé.

Nick Cannon sa preslávil vďaka jeho všestrannému talentu. Okrem moderovania sa totiž venuje aj hudbe, herectvu a takisto aj stand-up vystúpeniam. Jeho osobný život je však nemenej zaujímavý a pestrý.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP

Momentálne je totiž otcom 12-tich detí, ktoré má so 6-timi partnerkami. Pri tomto čísle však zrejme neplánuje zostať, keďže nahlas hovorí o ďalšom dieťati. Jeho matkou by podľa jeho vlastných slov mohla byť slávna Taylor Swift.

Cannon to prezradil v podcaste The Howard Stern Show. „Išiel by som do toho. Mať dieťa s Taylor Swift by bolo úžasné. Je to úžasná hudobníčka. Páči sa mi, aká otvorená a zraniteľná je vo svojich pesničkách. Myslím si, že by sme mali dobrý vzťah a pravdepodobne by sme jeden druhého chápali," povedal k tomu moderátor.

Na jeho slová okamžite zareagovali fanúšikovia hviezdnej speváčky a za tieto vyjadrenia ho poriadne skritizovali. „Taylor Swift je single len jeden deň a muži ju okamžite vidia ako dostupnú. Presne takto vyzerá mizogýnia," napísala jedna z fanúšičiek. „Hovorí to, akoby bol jediný, kto o tom rozhoduje a že je pre neho dostupná. Nick Cannon je nechutný. Neviem, či to bol len vtip, ale už len to, že vidí ženu ako objekt, ktorý vynosí jeho dieťa, je divné a nechutné," pridala sa ďalšia.