Taylor Swift sa z rozchodu spamätala expresne rýchlo: Zbalila hviezdneho speváka!

LONDÝN - Nad rozpadom 6-ročného vzťahu dlho nesmútila. Americká speváčka Taylor Swift (33) sa len nedávno rozišla so svojím partnerom Joeom Alvinom (32). Podľa najnovších informácii si však už stihla nájsť náhradu. Tou by mal byť jej slávny kolega z hudobnej brandže!

Počas apríla sme vás na Topkách informovali, že láske medzi hviezdnou speváčkou a britským hercom je koniec. Táto dvojica bola spolu 6 rokov a pre mnohých bol krach ich vzťahu pomerne veľkým prekvapením.

Momentálne to však vyzerá tak, že Swift si za Alvina už stihla nájsť aj náhradu. Tou by mala byť ďalšia hviezda britského šoubiznisu. Podľa informácii denníku The Sun totiž začala randiť so spevákom skupiny The 1975 - Mattym Healym.

„Aj napriek tomu, že spolu randia len približne 2 mesiace, obaja sú v tom až po uši. Ich vzťah je len v začiatkoch, avšak vyzerá to medzi nimi veľmi dobre. Po prvýkrát boli spolu na rande už pred desiatimi rokmi, ale vtedy to medzi nimi skrátka nezafungovalo," povedal zdroj z ich okolia.

Aj napriek tomu, že správy o ich rozchode sa verejnosť dozvedela len nedávno, Swift a Alvin sa rozišli už počas februára. Z rozchodu sa zrejme spamätal už aj herec, ktorý má mať podľa špekulácii blízko k svojej kolegyni Emme Laird.