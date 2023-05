Frajer slávnej speváčky čelí NECHUTNÝM OBVINENIAM: Fanúšikovia ju prosia, aby ho odkopla!

Začiatkom mesiaca sme vás na Topkách informovali o tom, že srdce Taylor Swift si získal anglický spevák Matty Healy, ktorý je frontmanom kapely The 1975. Dvojica sa pozná už približne 10 rokov, avšak láska medzi nimi vzplanula až po tom, ako sa hudobníčka rozišla s dlhoročným partnerom Joeom Alvinom.

Následne však Healyho dobehla jeho minulosť. V podcaste The Adam Friedland Show totiž moderátor Adam Friedland spomenul príhodu, ako speváka pristihol pri masturbácii. Pri tom však mal sledovať pornografiu na stránke, ktorá je známa videami, v ktorých sú ponižované hlavne ženy tmavej pleti.

To sa pochopiteľne nestretlo s pochopením a o hudobníkovi sa okamžite začalo hovoriť ako o násilníkovi a rasistovi. Fanúšikovia Taylor Swift dokonca speváčku prosia, aby sa s ním rozišla.

„Ako je možné, že je s niečím takýmto v pohode?" napísal jeden z nich. „Ak o tom vedia náhodní ľudia, tak nie je možné, že by o tom nevedela Taylor. Toho chlapa pozná 10 rokov a netušila by, aký je problémový a odporný? To si nemyslím," pridal sa ďalší.

Samotná speváčka, ani jej partner tieto šokujúce obvinenia nijako nekomentovali. Avšak na popularite im to rozhodne nepridá.