Angelina 7 rokov po rozchode s Pittom: Konečne nový muž? Načapali ju s miliardárom!

LOS ANGELES - Od momentu, kedy Angelina Jolie a Brad Pitt podali žiadosť o rozvod, uplynulo už dlhých 7 rokov. Za ten čas sa hercovo meno spájalo už s viacerými ženami... No o žiadnom novom mužovi v živote slávnej herečky sa nevedelo. Aktuálne ju paparazzi načapali s britským miliardárom. Žeby mala konečne novú známosť?

Angelina Jolie patrí k najsexi ženám Hollywoodu. V časoch jej najväčšej slávy o nej snívali azda všetci muži sveta. O to väčším šokom je fakt, že herečka ani 7 rokov od rozchodu s Bradom Pittom nemá žiadneho oficiálneho partnera. Hoci meno jej expartnera sa spájalo už s viacerými ženami, ona akoby sa novému vzťahu vyhýbala.

Aktuálne ju však paparazzi načapali pri trojhodinovom obede v Nobu s britským enviromentalistom a dedičom Rothschildovho majetku Davidom Mayerom de Rothschildom. Dvojica si zjavne mala čo povedať a ani počas cesty k autám sa im nezastavili ústa. Fanúšikovia preto dúfajú, že toto by mohol byť Angelinin nový vyvolený. Pozrite, ako by im to spolu pristalo!