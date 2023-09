Angelina Jolie si zase kopla do Brada Pitta: Priznala veľké trápenie!

Angelina Jolie (Zdroj: SITA)

Aj napriek tomu, že sa v posledných rokoch objavila v niekoľkých filmoch, Angelina Jolie sa snaží držať svoj súkromný život mimo očí verejnosti. Rozhovor pre magazín Vogue tak prekvapil viacerých jej fanúšikov, ktorým prezradila, čím si v uplynulom období prešla.

Herečka otvorene opísala aj to, že jej mentálne zdravie dostalo poriadne zabrať. Najväčšou oporou jej bola pri tom rodina „Keď som mala 26 rokov, tak som sa stala matkou a zmenilo mi to život. To, že som matkou, ma zachránilo a naučilo mať žiť iným spôsobom. V poslednej dobe by som na tom bez mojich detí bola psychicky oveľa horšie. Som ich matka a dúfam, že pre ne znamenám bezpečie a stabilitu, ale takisto sa na mne dokážu zasmiať. Takisto ich však vidím preberať v našej rodine väčšiu zodpovednosť," dodala matka Maddoxa (22), Paxa (19), Zahary (18), Shiloh (17) a dvojičiek Knoxa a Vivienne (15).

Jolie sa objaví na titulke spomínaného magazínu v novembri. V rozhovore ďalej naznačila, že za tieto problémy môže aj rozvod s Pittom. „Momentálne sa stále necítim úplne dobre. Mám 48 rokov a stále sa snažím zistiť, kto vlastne som. Ako osoba som v prechodnej fáze. Poslednú dekádu sa necítim byť sama sebou kvôli veciam, o ktorých sa nechcem baviť. Pre našu rodinu bol život v posledných rokoch pomerne náročný. Museli sme sa spamätať z veľmi veľa vecí a stále sme sa z toho úplne nedostali," doplnila hviezdna umelkyňa.