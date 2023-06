Unikli súkromné správy Angeliny Jolie a Brada Pitta: Ich vojna pokračuje aj naďalej!

Kedysi jedno z najkrajších manželstiev Hollywoodu sa behom pár rokov zmenilo na nepoznanie. Súdne ťahanice medzi nimi trvajú aj niekoľko rokov po tom, ako ich vzťah definitívne skončil. Predmetom ich bojov sa stali aj ich deti.

Galéria fotiek (5) Angelina Jolie

Zdroj: SITA

Jednou z najpáčivejších tém je však vinárstvo Miraval. To si dvojica kúpila v roku 2008 a malo slúžiť aj ako únik rodiny pred slávou. Po rozvode sa ho však Jolie rozhodla predať, čo sa Pittovi nepáčilo.

Celý prípad nakoniec skončil na súde a ťahá sa dodnes. Počas pojednávania sa však zašlo aj do osobnej komunikácie medzi oboma exmanželmi. Jeden z mailov, v ktorom Jolie informovala Pitta o rozhodnutí predať svoj podiel vo vinárstve, zverejnil magazín Vanity Fair.

V ňom ako hlavný dôvod uviedla incident z roku 2016, keď sa na palube lietadla mali pohádať a následne mal jedno z ich deti škrtiť a ďalšie udrieť. Svoj výstup mal zakončiť tým, že Jolie a deti oblial alkoholom.

„S ťažkým srdcom ti chcem povedať, že som sa rozhodla predať môj podiel v Miraval, pretože je to biznis, ktorý sa točí okolo alkoholu. Aj teraz je pre mňa nemožné písať tieto slová bez toho, aby som neplakala. Je to miesto, kde som si myslela, že zostarnem. Ale zároveň je to miesto, kde sa začal koniec našej rodiny. Miraval pre mňa zomrel v roku 2016 a všetko, čo som v posledných rokoch videla, mi to bohužiaľ potvrdilo,” znie úryvok zo správy, ktorú Angelina adresovala Pittovi.