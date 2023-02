Nový vzťah Brad Pitta vyzerá naozaj VÁŽNE: Urobil veľký krok... Z tohto Angelinu porazí!

Galéria fotiek (9) Brad Pitt a Ines de Ramon

Zdroj: Profimedia

LOS ANGELES - Vyzerá to tak, že to spolu myslia naozaj vážne. Americký herec Brad Pitt (59) a jeho súčasná partnerka Ines de Ramon (29) sú vo vzťahu zatiaľ len niekoľko mesiacov, avšak podľa zdroja z ich okolia to vyzerá tak, že dvojica si je naozaj blízka a oscarový herec už svoju priateľku predstavil aj svojím deťom!