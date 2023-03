Slávna herečka nechcela točiť sexuálnu scénu: Čelila nátlaku a vyhrážkam!

Christina Ricci sa preslávila hlavne vďaka svojej úlohe Wednesday vo filmovej sérii Rodina Addamsovcov. Okrem toho sa objavila vo viacerých známych počinoch, ako sú napríklad filmy Po živote či Prekliate.

Galéria fotiek (9) Christina Ricci

Zdroj: SITA

Podľa jej posledných slov jej však práca nie vždy prinášala len radosť. V podcaste The View sa totiž rozhovorila o tom, ako vyzeralo natáčanie v minulosti a priznala aj to, že ju po odmietnutí jednej scény začali vydierať.

„Je veľmi dobré vidieť, že dnešné herečky si nemusia prechádzať vecami, ktorými si musela prejsť moja generácia. Môžu povedať, že túto sexuálnu scénu natáčať nebudú. Že sa nepostavia pred kameru nahé. Môžu si nastaviť hranice, ktoré sme my nemohli. Mne sa v minulosti dokonca vyhrážali súdmi, pretože som nechcela natočiť sexuálnu scénu spôsobom, akým to chceli oni. Toto sa skutočne zmenilo a je skvelé vidieť, že sa to stalo," povedala herečka.

Ricci sa momentálne objavuje v seriáli Yellowjackets. Prvá séria tohto počinu si získala veľké množstvo fanúšikov a tí sa už čoskoro dočkajú jeho pokračovania. 24. marca totiž vychádza druhá séria, v ktorej sa objaví aj Ricci.