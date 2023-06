TRÁPENIE hviezdy talentovej šou: Otvorená spoveď o PSYCHICKÝCH problémoch a boji s ANOREXIOU!

LOS ANGELES - Speváčka Jackie Evancho (23) si získala uznanie a popularitu už v rannom veku vďaka svojmu účinkovaniu v talentovej šou America's Got Talent. To sa však podpísalo na jej stave a v minulosti mala problémy s mentálnym zdravím a anorexiou. Najnovšie prehovorila o tom, čo tento neľahký boj spôsobilo.

Jackie Evancho sa vďaka účinkovaniu v talentovej šou America's Got Talent stala speváckou hviezdou. Vtedy len 10-ročná talentovaná umelkyňa si svojím vystúpením získala srdcia mnohých fanúšikov.

Sláva v takomto mladom veku si však vyžiadala svoju daň. Počas minulého roka otvorene prehovorila o jej problémoch s mentálnym zdravím a boji s anorexiou. Počas tohto týždňa navyše na svojom profile na sociálnej sieti Instagram povedala, čo ich podľa nej spôsobilo.

„Vyrastať v prostredí, ktoré vám tvrdí, že musíte vyzerať a správať sa dokonale na to, aby ste robili to, čo milujete, je veľmi náročné. Je to obrovská výzva. Vytvorilo to na mňa veľký tlak, ktorý na seba kladiem aj dnes. Podľa mňa to z časti mohlo za moje problémy s príjmom potravy, za úzkosti a za všetky ostatné veci," povedala speváčka.

Okrem toho so svojimi fanúšikmi vo videu zdieľala aj pieseň s názvom Get Out of My Life, ktorá podľa nej vystihuje to, aká krásna môže byť nedokonalosť. „Čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že nepotrebujem nikoho súhlas. Nepotrebujem, aby ma mali všetci radi alebo sa im páčila moja hudba," napísala k príspevku Evancho.