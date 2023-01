Geiss(en)ovci sa opäť predviedli: Dcéry ich vzali do slávneho baru... Spravili im poriadnu hanbu!

LONDÝN - Bolo im to trápne! Dcéry Carmen (57) a Roberta (58) Geissovcov - Davina a Shania zobrali svojich rodičov do prestížneho londýnskeho baru, kde majú v ponuke alkoholický nápoj, v ktorom je pridané aj CBD. Pre známych milionárov však bol zrejme až príliš silný... Bolo to vidieť hlavne na Carmen, ktorá pôsobila poriadne opito!

Slávna rodina zavítala počas natáčania ich televíznej šou do Londýna, kde jeden z večerov naplánovali Davina a Shania. Tie sa so svojimi rodičmi vybrali do populárneho podniku, kde podávajú viaceré zaujímavé drinky.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky.sk

Jedným z nich je aj kokteil, do ktorého je pridané CBD. Práve ten najviac zaujal Carmen a Roberta, ktorí neváhali a tento nápoj si s nadšením objednali. Keď ho však dopili, účinky boli oveľa silnejšie, ako si mysleli.

Viditeľné to bolo najmä na Carmen, ktorá bola zjavne opitá a jej hlučné správanie bolo aj na jej pomery nevhodné. K celej situácii so smiechom poznamenala, že sa do tohto baru dostala v nesprávnom čase. „Dostala som sa sem už príliš stará," povedala a pri tom sa rehotala. „To CBD je úplne šialené. Myslím si však, že mne tam dali trošku menej než Carmen. Tá je neskutočne opitá," hovoril pobavený Robert.

Davina a Shania tak zrejme poriadne oľutovali nápad zobrať svojich rodičov do tohto podniku. Keď videli, aké účinky má na nich tento nápoj, rozhodli sa, že bude najlepšie, keď odídu. „Radšej sme odtiaľ odišli skôr, ako by to bolo ešte trápnejšie," povedali.