Známa speváčka sa pretŕčala bez podprsenky: Po jej boku šedivý manžel!

Speváčka Rita Ora a režisér Taika Waititi sú už pár mesiacov manželia. Svoje "áno" si povedali počas súkromného obradu a obaja dokazujú, že keď ide o lásku, vek nehrá žiadnu rolu. Kráske by už čoskoro mal vyjsť nový singel s názvom You Only Love Me, ktorý má byť venovaný práve jej osudovému mužovi.

Slávny režisér však nie je jediným chlapom, ktorý sa môže pokochať jej pôvabom. Rita priam zbožňuje provokatívne a výstredné kreácie, na ktoré by mnohé ženy nemali odvahu. Jednu takú predviedla aj počas víkendu, keď zavítali na párty, ktorá sa konala pri príležitosti blížiaceho sa odozvádavania cien Golden Globes.

Rodáčka z Kosova mala na sebe fialové šaty z čipky, pod ktoré si nedala podprsenku a zvolila čierne nohavičky, ktoré bolo vidieť už z diaľky. Čo na túto kombináciu hovoríte? Páči sa vám to?

Galéria fotiek (1) Rita Ora a Taika Waititi

Zdroj: profimedia.sk