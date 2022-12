Doktorka Quinnová (71) a Sully (60) majú dodnes k sebe blízko: Paparazzi ich načapali na nákupoch… Čo tie nežné dotyky?!

Galéria fotiek (5) Jane Seymour a Joe Lando majú dodnes k sebe blízko.

Zdroj: Profimedia

MALIBU - Chémia medzi hercami Jane Seymour (71) a Joea Landa (60) funguje už od natáčania seriálu Doktorka Quinnová. Odvtedy uplynulo 20 rokov, no dodnes ich spája blízke priateľstvo. Nedávno si dvojica zahrala zamilovanú dvojicu opäť... No mnohí by im lásku verili aj v súkromí. Paparazzi ich totiž medzi sviatkami nafotili na spoločných nákupoch. A nechýbali ani nežné dotyky!