Pamätáte si Sullyho z Doktorky Quinnovej? Odpadnete, ako dnes vyzerá! Pikantná FOTO

Joe Lando (Zdroj: CBS Television)

Ako povedal Joe Lando, chémia je niečo, čo sa nedá vytvoriť umelo. „A ja a Jane ju máme,“ uviedol pre časopis Forbes, keď propagoval film Iskra Vianoc.

Joe Lando a ane Semour (Zdroj: profimedia.sk)

Joseph John Lando sa narodil 9. decembra 1961 v mestečku Prairie View v Illinois. Talianske, ruské a poľské korene prevzal po svojich rodičoch, matke Virgínii a otcovi Joeovi. Ako chlapec s kamarátmi točil krátke filmy a rozhodnutie stať sa hercom ho viedlo na Stevensonovu strednú školu. V roku 1980 sa presťahoval do Los Angeles, kde pracoval ako kuchár, aby mohol chodiť na hodiny herectva.

Prvá väčšia herecká príležitosť prišla v roku 1986 v seriáli Star Trek. Známym sa stal v roku 1989 rolou v seriáli Jeden život žiť (One Life to Live). Ale až v roku 1992 prišla ponuka, ktorá bola osudová a Joe Lando sa ako Byron Sully stal idolom mnohých žien v seriáli Doktorka Quinnová (Dr. Quinn, Medicine Woman). Natočilo sa šesť sérií a 149 epizód, seriál sledovali diváci v 98 krajinách. Krátky vzťah hlavných hrdinov spôsobil problémy pri natáčaní, ale urobil z nich aj doživotných priateľov, čoho dôkazom je originálne blahoželanie, Joe si nechal urobiť fotku ako Adam v rajskej záhrade. K fotografii pripísal: „Rovnako ako Adam so svojim figovým listom by som sa aj ja bez šatky z kolekcie Jane Seymour cítil nahý."

Zobraziť galériu (11) (Zdroj: Instagram Jane Seymour/Kirsten Barlow)

V roku 1997 sa oženil s dlhoročnou priateľkou Kirsten Barlow-Lando, s ktorou má troch synov (Jack Neville, Christian Antonio, William Joseph) a jednu dcéru (Kate Elizabeth). Svoje súkromie si chráni a ani zvoniacim fanúšikom pri svojich dverách neotvoril. „Sú to asi milí a neškodní ľudia, ale sú to cudzí ľudia. Nechcem sa ukazovať. Mám rád svoj pokojný život, páči sa mi to takto,“ povedal v jednom z rozhovorov.

V roku 2023 zdieľal Lando na svojom instagrame informáciu o operácii kolena. Má rád zvieratá, doma má dva labradory. Jeho tajným snom je otvoriť si vlastnú reštauráciu. Joe Lando sa okrem herectva venuje aj písaniu scenárov a produkcii, hosťuje v mnohých talkshow a získal niekoľko filmových cien. Ako odborný poradca sa podieľal na filme Milujem ťa na smrť režiséra Lawrence Kasdana. Zahral si v seriáloch Melrose Place: Nová generácia, NCIS – Námorný vyšetrovací úrad, JAG... Posledným filmom je All Hallows Eve: Inferno z roku 2024.