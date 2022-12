Známa speváčka musela zrušiť koncerty: Nepríjemný pád zo schodov a otras mozgu! A to chcela len...

Elle King patrí medzi uznávané speváčky. Počas kariéry si na svoje konto pripísala niekoľko úspešných piesní, avšak najpopulárnejšou sa stala Ex's & Oh's, ktorá má na YouTube viac ako 174 miliónov zhliadnutí.

Počas tohto týždňa však musela zrušiť svoje rádiové vystúpenia. A na sociálnej sieti Instagram aj vysvetlila dôvod, prečo tak urobila.

„Zdravím ľudia, chcela by som sa ospravedlniť svojím fanúšikom v Tampe, Seattli a Detroite. Rovnako ako vy, tak aj ja som sklamaná z toho, že som tieto rádiové šou musela zrušiť. Nikto nechce zrušiť koncert. Žijem preto, aby som mohla vystupovať. Pošmykla som sa pri tom, ako som v strede noci zohrievala mlieko pre môjho syna a spadla som zo schodov. Udrela som si hlavu a mám otras mozgu. Snažila som to prekonať a odohrala som ďalšie 3 vystúpenia, lenže cestovanie, svetlá a všetky vecí s tým spojené môj stav ešte zhoršili. Chcem sa poďakovať umelcom, ktorí ma zastúpili a aj rádiám za to, že to pochopili. Prajem vám príjemné sviatky a teším sa, keď sa v novom roku opäť uvidíme," napísala King.

Napriek tejto nehode si však speváčka rolu matky užíva naplno. Na adresu toho niekoľkokrát povedala, že jej syn Lucky (1) z nej spravil lepšieho človeka. Svoje jediné dieťa má so snúbencom Danom Tookerom.