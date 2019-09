Známa rocková skupina Kiss zrušila koncert: Čo bolo dôvodom?

Kiss vznikli v roku 1973 v New Yorku a sú známi aj vďaka špecifickému make-upu a kostýmom. Debutovali o rok neskôr eponymným albumom, pričom odvtedy vydali ďalších 19 štúdioviek. Tá zatiaľ posledná s názvom Monster vyšla v roku 2012. Okrem toho majú na konte viacero živých nahrávok, kompilácií a 18. septembra 1978 všetci štyria pôvodní členovia vydali aj sólové albumy. Celosvetovo predali viac ako 100 miliónov kópií nahrávok.

Vo formácii od jej vzniku pôsobia menovaný Gene Simmons (basgitara a spev) a Paul Stanley (gitara a spev), ktorých v súčasnosti dopĺňajú Tommy Thayer (gitara) a Eric Singer (bicie). Medzi ich najznámejšie skladby patria napríklad Rock And Roll All Nite, Shout It Out Loud, Beth, Detroit Rock City, Hard Luck Woman, Calling Dr. Love, Shock Me, I Was Made For Lovin' You, Forever či Psycho Circus, za ktorú získali v roku 1999 nomináciu na cenu Grammy. V roku 2014 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.