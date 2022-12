Premiéra nového Avatara prilákala svetové hviezdy: Kate Winslet prekvapila v starých šatách!

LONDÝN - Fanúšikovia jedného z najznámejších filmov histórie sa dočkali. Do kín totiž v najbližších dňoch dorazí pokračovanie filmu Avatar, ktoré ponesie názov The Way of Water. Včera sa však už konala svetová premiéra tohto počinu, na ktorej sa objavilo viacero hviezd. Medzi nimi nechýbala ani Kate Winslet (47), ktorá si obliekla šaty, ktoré už v minulosti ukázala.

Najziskovejší film histórie sa po 13-tich rokoch konečne dočkal svojho pokračovania. Druhý diel s názvom Avatar: The Way of Water si budú môcť diváci na Slovensku po prvýkrát pozrieť už 15. decembra.

Trailer k filmu Avatar: The Way of Water:

Svetová premiéra tohto filmu však prebehla už včera v Londýne. Túto výnimočnú udalosť si nenechali ujsť hviezdy prvého filmu, ako sú Sam Worthington, Zoe Saldana či Sigourney Weaver. Po ich boku sa objavila aj Kate Winslet, ktorá si taktiež zahrá v dlhoočakávanej novinke.

Hviezda legendárneho filmu Titanic sa na slávnostnej akcii objavila v čiernych šatách bez rukávov. Pozorným médiám však neušlo, že tieto šaty už na sebe mala. Po prvýkrát tento model zvolila už v roku 2015 na Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte, kde sa objavila na premiére filmu The Dressmaker.

Aktuálna foto Kate Winslet:

Foto Kate Winslet z roku 2015: