Hviezda Avatara HORE BEZ: Odhodila tričko a… Ukázala, čo pod nim skrýva!

Hoci má Zoe Saldana štyri roky po štyridsiatke a na svet priviedla tri deti, vyzerá božsky. Vek ani materstvo sa na jej vzhľade nijako nepodpísalo. Vyzerá stále ako dievčatko a dôkazom je aj najnovšie video, ktoré herečka zverejnila na sociálnej sieti Instagram.

Práve sa nachádza v Paríži, kde natáča nový film Emilia Perez so Selenou Gomez v hlavnej úlohe. No a priaznivcom dala nahliadnuť do svojej šatne. A nielen tam. Vyzliekla si totiž tričko a... Ukázala čo skrýva pod ním.

Hore bez si tmavovláska jednou rukou zakrývala svoje ženské zbrane a druhou natáčala nielen dokonalo vypracované bruško, ale aj tajné tetovanie pod prsníkom. To je venované jej manželovi Marcovi Peregovi.

A fanúšikovia pri pohľade na polonahú herečku nešetrili chválami. „Naozaj toto brucho porodilo všetkých tých chlapcov?“ pýta sa jeden z nich. „Toto telo potrebujem,“ pridala sa ďalšia. A my nemôžeme nesúhlasiť. Zoe vyzerá naozaj výborne. Čo poviete?