Slávne krásky na premiére: Heidi Klum ako v morskej pene, odvážna kreácia modelky s amputovanou nohou!

LOS ANGELES - Dlho očakávaný film Avatar: The Way of Water včera konečne zavítal aj do USA. Slávnostnú premiéru si nenechalo ujsť okrem samotných účinkujúcich ani niekoľko ďalších hviezd svetového šoubiznisu. Medzi nimi zrejme najviac zaujala Heidi Klum (49), ktorá prišla v šatách pripomínajúcich morskú penu.

Premiéra filmu Avatar: The Way od Water v USA





Po tom, čo sa počas minulého týždňa uskutočnila svetová premiéra pokračovania jedného z najslávnejších filmov histórie v Londýne, si včera mohli tento počin prvýkrát pozrieť aj fanúšikovia v USA.

Slávnostného večera sa zúčastnilo viacero svetových hviezd. V Los Angeles sa na modrom koberci predstavili najväčšie hviezdy filmu Avatar: The Way of Water, ako sú napríklad Sigourney Weaver, Zoe Saldana či Sam Worthington.

Galéria fotiek (5) Sigourney Weaver na premiére filmu Avatar: The Way of Water

Zdroj: SITA

Galéria fotiek (5) Zoe Saldana na premiére filmu Avatar: The Way of Water

Zdroj: SITA

Okrem nich prítomným fotografom pózovali napríklad hviezdni speváci The Weeknd či H.E.R. Najviac však zaujala nestarnúca modelka Heidi Klum. Tá prišla na premiéru v krásnych a naozaj zaujímavých šatách, v ktorých pôsobila dojmom, akoby ani nebola z tohto sveta.

Galéria fotiek (5) Heidi Klum na premiére filmu Avatar: The Way of Water

Zdroj: SITA

Okrem nej na premiére zaujala aj modelka, speváčka a skladateľka Viktoria Modesta. Práve ona zvolila zrejme najodvážnejší outfit spomedzi prítomných hostí.

Britská umelkyňa sa narodila v Lotyšsku a kvôli neodbornosti lekárov prišla na svet s vážnym poškodením ľavej nohy. Pri chôdzi trpela veľkými bolesťami a jej stav ešte viac zhoršili operácie, ktoré jej mali pomôcť. Následne sa s rodinou presťahovala do Londýna, kde jej lekári oznámili, že nevedia, ako ju zbaviť bolesti. Modesta sa preto rozhodla, že si nechá nohu dobrovoľne amputovať, na čo pristúpil až štvrtý doktor, za ktorým s touto žiadosťou prišla. Aj napriek svojmu hendikepu dokázala uspieť vo svete šoubiznisu.

Galéria fotiek (5) Viktoria Modesta na premiére filmu Avatar: The Way of Water

Zdroj: SITA