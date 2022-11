Od smrti Paula Walkera (†40) uplynulo 9 rokov: Dojemný odkaz Vina Diesela... Takto si uctil pamiatku svojho kamaráta!

LOS ANGELES - Na svojho dobrého kamaráta nezabudol ani po smrti. Dnes je to presne 9 rokov od úmrtia hviezdneho herca Paula Walkera (†40), ktorý v roku 2013 zomrel pri tragickej dopravnej nehode. Jeho blízky priateľ a kolega Vin Diesel (55) si jeho pamiatku pripomenul aj na sociálnych sieťach.

Vin Diesel sa s Walkerom spoznali počas natáčania legendárnej filmovej série Rýchlo a zbesilo a stali sa blízkymi priateľmi. Ich priateľstvo však ukončila tragická dopravná nehoda, pri ktorej obľúbený herec prišiel o život.

Práve dnes je to presne 9 rokov od tejto udalosti a Diesel na to samozrejme nezabudol. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram pridal ich spoločnú fotku, ku ktorej pridal krátky a emotívny popis. „9 rokov... Mám ťa rád a chýbaš mi," napísal herec.

O rozmeroch ich priateľstva svedčí aj fakt, že Diesel je krstným otcom Walkerovej dcéry Meadow. Ich vzťah sa po smrti ich blízkeho človeka ešte viac prehĺbil a dokonca ju odviedol k oltáru, keď sa minulý rok vydala za svojho partnera Louisa.

Amerického herca ocenil aj Walkerov brat Cody, ktorý v rozhovore pre TMZ povedal, že si veľmi váži to, ako udržiava odkaz zosnulého umelca. „Myslím si, že Vin a aj celá rodina urobili skvelú prácu v tom, ako nechali jeho charakter odísť v západe slnka. Nemôžem špekulovať, ako by to vnímal Paul, ale viem, že Vin robil všetko preto, aby udržal Paulov odkaz a urobil skvelú prácu v tom, ako si uctil jeho pamiatku. Pracovali spolu roky a boli ako bratia," povedal Cody.