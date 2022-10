Sexi večera hviezdnej Rihanny: Servírovala SVOJE PRSIA… Ojooj, s týmto asi nerátala!

Galéria fotiek (4) Rihanna sa snažila skryť všetko, čo sa dalo.

Zdroj: Profimedia

LOS ANGELES - Rihanna (34) a A$AP Rocky (34) si spoločne vyrazili na večeru, aby oslávili raperove 34. narodeniny. Hviezdna mamička pri tejto príležitosti zo seba urobila sexi kosť a nahodila sa do skutočne zvodného outfitu. Lenže nechtiac tak naservírovala svoje prsia... Stačil by jediny záblesk fotoaparátov a bolo by vidno VŠETKO!