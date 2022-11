Ronaldova láska nosí lopty vo výstrihu: Obliekla sa tak, že... Do očí sa jej nedalo pozerať!

Georgina Rodriguez je starostlivou maminou a s veľkou láskou sa stará o Ronaldových päť ratolestí. Raz za čas si však nájde chvíľku aj na to, aby si vyšla do spoločnosti. V uplynulých dňoch ju zlákalo odovzdávanie cien Latin Grammy Awards, kde sa predviedla v na svoje pomery jednoduchých šatách.

Galéria fotiek (8) Georgina Rodriguez

Zdroj: SITA

Večer pred touto prestížnou udalosťou sa konalo podujatie, ktoré odovzdávaniu cien predchádzalo. Nuž a tam si Georgina zabezpečila pozornosť všetkých prítomných. Obliekla si totiž svetlomodré zdobené šaty, ktorých vrchnú časť tvoril korzet. Ten dokonale zvýraznil jej bujné prednosti.

Galéria fotiek (8) Georgina Rodriguez

Zdroj: SITA

Galéria fotiek (8) Georgina Rodriguez

Zdroj: SITA

Krása a božské telo nie sú to jediné, čím Georgina slávneho futbalistu očarila. Ona sama sa netají tým, že život po boku Cristiana je ako sen. „Je to skvelý, normálny chlap. Snívala som o tom, že budem mať po svojom boku očarujúceho princa. No a teraz ho mám. Vďaka láske je môj život ako sen,” uviedla v jednom z rozhovorov atraktívna tmavovláska.